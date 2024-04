Maxon One Versión Primavera 2024 Packs Particle Power, Shader Toon y Más

BAD HOMBURG, Alemania--(BUSINESS WIRE)--abr. 10, 2024--

Maxon, desarrolladores de soluciones de software profesionales para editores, cineastas, diseñadores de movimiento, artistas de efectos visuales y creadores de todo tipo, anunciaron hoy una actualización revolucionaria de Maxon One.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240409686251/es/

Maxon One Spring 2024 release showcases groundbreaking updates to Cinema 4D, Redshift, Red Giant and more to enable users to bring stories to life with unparalleled creative freedom. Artist credit: Something's Awry

Diseñadores de movimiento, broadcasters, artistas de efectos visuales y más confían en Maxon One para promocionar productos, enmarcar espectáculos y hacer realidad las visiones de los clientes. Y, justo a tiempo para NAB, este lanzamiento de primavera está repleto de nuevas actualizaciones y herramientas que impulsan la creatividad, incluidas Cinema 4D Particles, renderizado NPR en Redshift y Red Giant Geo.

Las Características Destacadas Incluyen:

Cinema 4d

Cinema 4D 2024.4 permite a los artistas de efectos visuales 3D y diseñadores de movimiento crear escenas complejas con facilidad.

Redshift

Redshift 3.6.0 presenta renderizado no fotorrealista (NPR), volúmenes estándar más flexibles, soporte para gráficos AMD, soporte de máscara alfa para luces de área Redshift y más.

Red giant

Red Giant 2024.2 presenta Red Giant Geo, una nueva herramienta que permite a los usuarios texturizar, iluminar y clonar objetos 3D en After Effects. El rendimiento de renderizado en Trapcode Particular se ha mejorado significativamente y hay nuevos mapas de desenfoque personalizados para Bokeh, así como mejoras en la interfaz de usuario de Looks.

Cápsulas

Los suscriptores de Maxon One disfrutan de acceso a la amplia biblioteca de Maxon Capsules, que incluye una amplia variedad de recursos para ayudar a impulsar cualquier proyecto. Además de la biblioteca de materiales Adobe Substance 3D que Maxon lanzó recientemente en asociación con Adobe, esta versión incluye muchas nuevas incorporaciones excelentes.

Cineware

Las actualizaciones de Cineware para Unreal hacen que sea más fácil que nunca transferir materiales entre Cinema 4D a Unreal. Utilice Direct Link y no será necesario guardar archivos en el disco al realizar la transferencia. Nota: Solo funciona con Unreal Engine 5.0 y posteriores y requiere Cinema 4D 2023.0 o versiones posteriores.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240409686251/es/

CONTACT: Chloe Larby

Grithaus Agency

(e) chloe@grithaus.agency

(p) +44 7454 012045

Keyword: germany europe

Industry keyword: software other entertainment audio/video film & motion pictures tv and radio technology arts/museums entertainment

SOURCE: Maxon

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 04/10/2024 09:32 am/disc: 04/10/2024 09:32 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240409686251/es