"maya y los tres" de netflix permite a zoe saldaña abrazar la cultura latina y recuperar su apellido

20 oct (Reuters) - La nueva serie animada de Netflix "Maya y los tres" le ha permitido a la actriz Zoe Saldaña reconectarse con sus raíces latinas y con su apellido.

El programa, que comienza a transmitirse el viernes, reúne mitologías de las culturas latinoamericanas para contar una historia épica de cuatro héroes que se propusieron derrotar a los dioses del inframundo.

Al comienzo de cada episodio, el apellido de Saldaña se muestra con una virgulilla.

El apellido de la actriz se ha mostrado en general sin el signo en proyectos como "Guardianes de la Galaxia" y "Avengers: Endgame", pero ahora ella quiere que use con la ortografía correcta.

"Era muy joven cuando me quitaron el apellido", recordó Saldaña. "Recuerdo que mi maestra de kindergarten dijo 'no eres Saldaña, esa letra no existe y por eso no podemos pronunciarla'".

"Esto es importante. Me quitaron mi apellido y lo quiero de vuelta. Quiero ver mi apellido como está escrito en mi certificado de nacimiento".

Saldaña espera que la serie despierte curiosidad sobre la cultura latina.

"La cultura azteca, la cultura maya, la cultura inca, los arahuacos, ¿quiénes son los arahuacos del Caribe? Porque son civilizaciones que básicamente definen a los latinos", declaró.

"Finalmente estamos aquí. Puedo compartir lo que más me emociona: mi herencia". (Reporte de Rollo Ross; escrito por Mark Porter; Editado en español por Janisse Huambachano)