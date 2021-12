Mayfield no será activado el lunes por los Browns

En foto del domingo 12 de diciembre del 2021, el quarterback Baker Mayfield de los Browns de Cleveland lanza un pase ante los Ravens de Baltimore. El lunes 20 de diciembre del 2021, fuente indica a The Associated Press que Mayfield no dio negativo en la prueba de COVID-19 y no podrá ser activado para enfrentar a los Raiders. (AP Foto/Ron Schwane)