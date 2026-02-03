Mayor aeropuerto de capital mexicana necesita una tercera terminal para atender demanda: Aeroméxico

Por Kylie Madry

CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - El aeropuerto más transitado de la capital ⁠mexicana necesita una tercera ⁠terminal solo para satisfacer la demanda de viajes hacia y alrededor de la ciudad, dijo el martes el director ⁠general de ‌Aeroméxico, Andrés ​Conesa.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha convertido ​en un punto álgido de las tensiones entre México ‌y Estados Unidos por las codiciadas franjas ‌horarias asignadas a las líneas ​aéreas nacionales e internacionales.

México quitó algunas franjas horarias a las aerolíneas mexicanas para dárselas a sus competidores estadounidenses a finales del año pasado, después de que Estados Unidos quitara algunas rutas a las aerolíneas mexicanas.

El debate se remonta a varios años atrás, cuando el Gobierno mexicano inauguró un nuevo aeropuerto ⁠en las afueras de la capital y obligó a los vuelos de carga a ​trasladarse allí.

"Yo no quitaría el dedo del renglón a que hay que entrarle. Hay que hacer algo en este aeropuerto", dijo Conesa, al ser consultado sobre una posible tercera terminal en el AICM.

"Si sumas los tres (aeropuertos capitalinos) con esta nueva terminal puedes llegar a tener ⁠en el mejor (escenario) 100 millones de pasajeros en un año, que es ​lo mínimo que requiere la zona metropolitana de la Ciudad de México", dijo a periodistas en un acto para recibir un premio como "la aerolínea más puntual ‍del mundo".

Conesa afirmó que creía que la disputa entre las autoridades de Estados Unidos y México se resolvería pronto, después de que Aeroméxico se viera afectada por las cancelaciones de rutas en el país vecino.

"No podemos estar permanentemente sin ​meter más capacidad en la zona metropolitana de Estados Unidos", dijo.

El volumen de carga también se vio afectado por la "guerra arancelaria" iniciada por Estados Unidos, agregó el directivo. (Reporte ‍de Kylie Madry; edición en español de Raúl Cortés Fernández)