Mayor distribuidor de IKEA nombra CEO a Juvencio Maeztu tras la dimisión de Brodin

Por Helen Reid

LONDRES, 13 ago (Reuters) - El mayor distribuidor del mundo de muebles de IKEA dijo el miércoles que el consejero delegado Jesper Brodin renunciaba a su cargo después de ocho años, para ser sucedido por el español Juvencio Maeztu, el primer no sueco en dirigir el grupo.

Maeztu asume el máximo en Ingka Group mientras el grupo sueco lidia con los aranceles estadounidenses, las guerras y las tensiones geopolíticas que interrumpir sus operaciones que abarcan 31 países desde Europa hasta China, India y Estados Unidos.

Brodin, consejero delegado desde 2017, dijo que su decisión de renunciar no fue fácil, pero que era el momento adecuado para hacerlo. Maeztu comenzará en el nuevo cargo el 5 de noviembre y Brodin permanecerá en la empresa hasta finales de febrero para facilitar la transición.

Consejero delegado adjunto y director financiero desde 2018, Maeztu, de 57 años, comenzó en IKEA en 2001 como gerente de la tienda de Alcorcón en Madrid y más tarde dirigió la tienda de Wembley en Londres, antes de un período de seis años como consejero delegado de IKEA India.

"Hemos atravesado juntos bastantes tormentas: pandemias, problemas geopolíticos, guerras, etcétera", dijo Brodin, de 56 años, a Reuters. "Así que, en cierto modo, me siento orgulloso de las cosas que hemos conseguido, pero también superseguro de que la casa IKEA está en orden y de que podremos despegar hacia el futuro con Juvencio".

Bajo el mandato de Brodin, el Ingka invirtió mucho en mejorar las compras en internet para IKEA, impulsando las ventas en línea de la multinacional. Ingka también estableció nuevos objetivos de reducción de emisiones e informó en enero que las emisiones cayeron un 30,1% con respecto a su línea de base de 2016.

Brodin dijo que el nombramiento de Maeztu, que creció en Cádiz y no habla sueco, demuestra que la cultura global de IKEA funciona.

El próximo consejero delegado está iniciando una "gira de escucha" de sus grandes tiendas azules en todo el mundo, en Asia, mientras construye su estrategia para hacer crecer a la compañía, que el año pasado reportó beneficios e ingresos más débiles después de recortar los precios.

"Estoy totalmente decidido a hacer crecer IKEA y a ser realmente relevante para muchos millones más de consumidores en todo el mundo", dijo Maeztu a Reuters. Maeztu ha afirmado que los aranceles dificultan a IKEA mantener los precios bajos. El grupo privado Ingka presentará a mediados de octubre las cifras de ventas de su ejercicio fiscal, que finaliza el 31 de agosto. Como franquiciado principal, Ingka vende productos IKEA fabricados por el propietario de la marca y franquiciador Inter IKEA. (Información de Helen Reid; edición de Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Irene Martínez)