Mayor emisor pero récord en energías renovables: así es el balance climático de China

China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que amenazan al planeta, pero también es el país que más fuentes de energía renovable ha instalado y más vehículos eléctricos tiene en circulación.

Antes de la COP30, la conferencia sobre el clima que se celebrará desde la próxima semana en la ciudad amazónica brasileña de Belém, LA NACION hace un repaso de los compromisos climáticos del gigante asiático:

- Emisiones -

China emite más del 30% de los gases de efecto invernadero mundiales, lo que supone unas 15,6 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) en 2024, según las últimas cifras de la ONU.

Tanto sus emanaciones históricas totales como sus emisiones per cápita siguen siendo inferiores a las de Estados Unidos, pero se están acercando rápidamente.

Casi el 60% de la electricidad generada en China el año pasado se hizo con carbón, una de las principales fuentes de contaminación, aunque las instalaciones masivas de energía renovable están ayudando a satisfacer su nueva demanda.

También es líder en el mercado de los vehículos eléctricos, con más del 70% de la producción mundial. Casi la mitad de los automóviles nuevos en China eran eléctricos a batería o híbridos enchufables en 2024, según la Agencia Internacional de la Energía.

- Objetivos de reducción -

En septiembre, Pekín anunció sus primeros objetivos cuantificables de reducción de gases de efecto invernadero, comprometiéndose a recortar las emisiones entre un 7% y un 10% para 2035.

Pero no estableció un año de referencia a partir del cual medir esos recortes.

Expertos señalan que el país asiático necesita rebajar sus emanaciones en cerca de un 30% con respecto a los niveles de 2023 para evitar que las temperaturas globales aumenten más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

Sin embargo, existe la esperanza de que China "prometa poco pero logre mucho", como ha hecho con algunos objetivos anteriores, entre ellos los relacionados con las energías renovables.

Pekín ya se había comprometido a alcanzar su pico de emisiones en 2030 y a lograr la neutralidad en carbono tres décadas más tarde.

Algunos analistas creen que las emisiones ya han alcanzado su punto máximo o están a punto de hacerlo gracias al aumento del uso de energías renovables y nucleares.

Objetivos de energías renovables –

La hoja de ruta oficial de China en materia climática, presentada esta semana, confirmó los objetivos anunciados en septiembre por el presidente Xi Jinping.

El plan fue acogido con satisfacción por el responsable climático de la ONU, Simon Stiell, como "un momento significativo" en el "esfuerzo colectivo por el clima".

Incluye nuevas metas para las energías renovables, entre ellas multiplicar por seis la capacidad de energía solar y eólica con respecto a los niveles de 2020, hasta alcanzar los 3.600 gigavatios (GW) en 2035.

China afirmó a principios de este año que actualmente cuenta con 1.482 GW de capacidad eólica y solar.

Para alcanzar su nuevo objetivo, sería necesario instalar alrededor de 200 GW de capacidad eólica y solar al año, mucho menos de lo que China añadió en 2024.

Aunque el crecimiento de las energías renovables podría desacelerarse, los analistas consideran en general que es probable que China alcance y posiblemente supere su objetivo para 2035 antes de lo previsto.

Combustibles fósiles, vehículos eléctricos -

Pekín quiere aumentar la proporción de combustibles no fósiles en su consumo total de energía a más del 30% para 2035.

Esto también se considera un compromiso alcanzable y poco ambicioso, dado que las previsiones recientes ya apuntan a que esa cifra alcanzará el 36% en una década.

El presidente chino también prometió garantizar que los "vehículos de nueva energía", que incluyen los autos eléctricos, se conviertan en lo "habitual" en las nuevas ventas.

Se podría decir que eso ya es así, dado que ese tipo de medios de transporte representan más del 40% de las nuevas compras.

Comercio de emisiones, cobertura forestal -

Los nuevos compromisos de China incluyen la promesa de ampliar su sistema de comercio de emisiones de carbono para abarcar todos los sectores con altas emanaciones.

El sistema ya se está ampliando desde el sector eléctrico para abarcar la industria pesada, incluyendo el cemento, el acero y el aluminio, y las autoridades han señalado sus planes de aplicarlo a aún más industrias.

El compromiso de Pekín para 2035 también tiene como objetivo una cobertura forestal de 24.000 millones de metros cúbicos, frente a los 20.000 millones actuales, según cifras oficiales.

