Mayor firma de energía de Perú espera terminar ampliación de planta solar en 2026 en el sur del país

Por Marco Aquino

AREQUIPA, Perú, 24 sep (Reuters) - Kallpa Generación, la mayor proveedora de energía de Perú, espera culminar la ampliación de una planta solar de 330 megavatios (MWp) a inicios de 2026 en el sur del país, que aloja a grandes minas en marcha y en construcción, dijo el miércoles el director de proyectos de la compañía.

La planta solar Sunny, cuya ampliación requeriría una inversión de aproximadamente US$250 millones, está ubicada en la región de Arequipa, donde se ubican las mayores minas de cobre del país.

“Para inicios de 2026, probablemente en marzo, terminaremos la construcción de la ampliación de Sunny para llegar a las 330 megavatios”, dijo a Reuters Joaquín Coloma, director de desarrollo de proyectos de la empresa de energía, durante un foro de ejecutivos mineros.

Kallpa Generación tiene una capacidad instalada de 2462 megavatios en todo el país, la mayoría producida en plantas de energía renovable como el solar, hidroeléctrica, eólica y gas.

La compañía, que abastece al 23% de la demanda total de energía eléctrica del país, colocó a inicios de septiembre bonos por US$700 millones para reemplazar deuda anterior y financiar en parte la ampliación de sus operaciones.

“La minería es la demanda más grande en el sector eléctrico del país”, dijo Coloma, que refirió que los mayores ingresos de la compañía vienen de empresas mineras como Cerro Verde y Southern Copper.

“Lo que busca la industria minera es la confiabilidad en el suministro”, destacó.

Los mayores proyectos mineros se ubican en el sur de Perú con una cartera de US$29.129 millones, un 45,5% del total en el país, la mayoría en cobre, según el Ministerio de Energía y Minas.

Entre los proyectos destacan la mina de cobre Zafranal de Teck Resources, de US$2000 millones y comenzaría a producir en 2026; y la ampliación de vida hasta 2053 de la mina

Cerro Verde

de Freeport-McMoRan Corp, con una inversión de US$2100 millones.

Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

“Tenemos más proyectos, proyectos solares, eólicos, hidroeléctricas y plantas de gas en todo el país”, afirmó, aunque se excusó de ofrecer detalles por el momento.

A la consulta donde se ubicarían dijo: "escogemos el mejor (lugar) en función a la demanda".