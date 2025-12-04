Mayor refinería de Ecuador retoma operaciones tras meses de mantenimiento: Petroecuador

QUITO, 4 dic (Reuters) - La mayor refinería de Ecuador, con una capacidad de 110.000 barriles por día (bpd) de procesamiento, retomó sus operaciones tras meses de trabajos de mantenimiento por daños provocados por un sismo y un incendio en este año, dijo el jueves la petrolera estatal Petroecuador.

El proceso de mantenimiento de la refinería Esmeraldas se desarrolló durante unos 188 días, luego de que un fuerte sismo en la provincia de Esmeraldas y un incendio en su infraestructura en mayo afectaron la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado.

"La reactivación de esta unidad permitirá alcanzar las metas operativas, contribuir al abastecimiento de combustibles en la zona de influencia y fortalecer la producción de derivados a nivel nacional", explicó Petroecuador en un comunicado.

Para la reactivación de la planta, Petroecuador tuvo que restablecer el sistema eléctrico inicial, que fortalecerá los procesos de producción en la planta industrial en el primer semestre de 2026. Además avanza en la construcción de una subestación dentro de la refinería.

