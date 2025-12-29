Mayoría de chilenos cree que Kast debe apoyar candidatura de Bachelet a la ONU

Kast ya anunció que la decisión la adoptará cuando asuma el cargo, pero es una definición que no cuenta con unanimidad en todos los sectores de la derecha política, críticos a la gestión política de la exmandataria.

Una encuesta de la empresa Cadem arrojó que un 52% de los chilenos cree que el líder ultraconservador debería apoyar la candidatura de la expresidenta al importante cargo internacional.

Sin embargo, entre quienes votaron por Kast la cifra es decidora: un 68% afirma que debe ser rechazada la opción de que la exmandataria lidere la ONU.

Ese rechazo a la figura de Bachelet también fue manifestado este lunes por el ex candidato presidencial de ultraderecha Johannes Kaiser, quien está en negociaciones para sumarse al futuro gobierno del republicano.

"El Presidente de la República tiene la autonomía para dirigir las relaciones exteriores de nuestro país lo cual también incluye el apoyo a una eventual candidatura a las Naciones Unidas", señaló.

Pero hizo ver que si Kast apoyara a Bachelet "sería algo que nos pondría en una situación muy delicada", explicó. (ANSA).