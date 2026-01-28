Mayoría de salvadoreños considera que su economía ha desmejorado (encuesta)

La mayoría de los salvadoreños considera que su economía personal ha desmejorado por el costo de vida en el país, al punto de ser la mayor preocupación por encima de la seguridad, según una encuesta difundida este martes.

Durante años, la principal queja de los salvadoreños fue la violencia de las pandillas, que el presidente Nayib Bukele asegura haber desmantelado con una política de mano dura criticada por organizaciones de derechos humanos.

Según el sondeo anual de la Universidad Centroamericana (UCA), seis de cada diez entrevistados dijeron haber resentido un aumento del costo de vida durante 2025.

Esa misma proporción de personas "ha dejado de consumir al menos un alimento" porque no les alcanzan sus ingresos, aseguró la vicerrectora de la UCA, Amparo Marroquín, al presentar el estudio.

La canasta básica de alimentos costaba US$252,07 al cierre de 2025, frente a un salario mínimo de US$408,8, según el Banco Central de Reserva (BCR).

"La seguridad es percibida como el principal logro del año, mientras que la economía se reconoce como el mayor problema", declaró por su parte Ileana Álvarez, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA.

El Salvador cerró el año pasado con 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja desde que se lleva registros.

Desde marzo de 2022, Bukele mantiene un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y es la base de su guerra contra las pandillas, lo que según organismos humanitarios ha derivado en abusos.

Con un margen de error de 2,7%, la encuesta consultó a 1.268 personas entre el 2 y 13 de diciembre.