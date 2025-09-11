Mayoría del máximo tribunal de Brasil condena a Bolsonaro por ser parte de organización criminal

Por Luciana Magalhaes y Ricardo Brito

BRASILIA, 11 sep (Reuters) - Un panel de cinco miembros de la Corte Suprema de Brasil formó mayoría el jueves para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por formar parte de una organización criminal armada.

La jueza Carmen Lucia votó a favor de condenar a Bolsonaro el jueves, poniéndose del lado de los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino, en el juicio sobre un supuesto plan de golpe. El juez Luiz Fux ha sido el único que disintió hasta ahora, votando por la absolución del expresidente.

Carmen Lucia aún tenía que votar sobre otros cargos que enfrenta Bolsonaro, incluyendo intento de golpe y tratar de abolir violentamente el régimen democrático. (Reporte de Ricardo Brito y Luciana Magalhaes en Brasilia; edición en español de Javier López de Lérida)