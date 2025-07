Mayoría en EEUU apoya el aborto a tres años de la anulación del fallo Roe vs. Wade

Tres años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta a las prohibiciones estatales del aborto, la mayoría de los adultos siguen diciendo que el aborto debería ser legal, opiniones que se asemejan a las de antes del fallo histórico.

Los nuevos hallazgos de la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC muestran que alrededor de dos tercios de los adultos en Estados Unidos piensan que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.

Aproximadamente la mitad cree que el aborto debería estar disponible en su estado si alguien no quiere estar embarazada por cualquier razón.

Ese nivel de apoyo al aborto ha disminuido ligeramente en comparación con lo que mostró una encuesta de AP-NORC el año pasado, cuando parecía que el apoyo al aborto legal podría estar aumentando.

Las leyes y opiniones cambiaron tras el fallo de la Corte

La decisión de la Corte Suprema de junio de 2022 que revocó el fallo Roe vs. Wade de 1973 que señalaba que el aborto era un derecho constitucional, abrió la puerta a las prohibiciones estatales del aborto y condujo a cambios importantes en las políticas.

La mayoría de los estados han optado por proteger el acceso al aborto o restringirlo. Doce ahora están aplicando prohibiciones en todas las etapas del embarazo, y otros cuatro lo hacen después de aproximadamente seis semanas de gestación, que a menudo es antes de que las mujeres se den cuenta de que están embarazadas.

Tras el fallo, las encuestas de AP-NORC sugirieron que el apoyo al acceso legal al aborto podría estar aumentando.

El año pasado, una encuesta de AP-NORC realizada en junio encontró que 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que debería estar disponible en todos o en la mayoría de los casos, un poco más que el 65% en mayo de 2022, justo antes de la decisión que anuló el derecho constitucional al aborto, y el 57% en junio de 2021.

La nueva encuesta se acerca más a las opiniones de los estadounidenses antes de que la Corte Suprema fallara. Ahora, el 64% de los adultos apoyan el aborto legal en la mayoría o en todos los casos. Más de la mitad de los adultos en los estados con las prohibiciones más estrictas están en ese grupo.

De manera similar, aproximadamente la mitad ahora dice que el aborto debería estar disponible en su estado cuando alguien no quiere continuar con su embarazo por cualquier razón, aproximadamente lo mismo que en junio de 2021, pero menos que alrededor de 6 de cada 10 que dijeron eso en 2024.

Los adultos en los estados más estrictos tienen la misma probabilidad que otros de decir que el aborto debería estar disponible en su estado para las mujeres que quieren terminar sus embarazos por cualquier razón.

Los demócratas apoyan el acceso al aborto mucho más que los republicanos.

El apoyo al aborto legal ha disminuido ligeramente entre los miembros de ambos partidos desde junio de 2024, pero casi 9 de cada 10 demócratas y aproximadamente 4 de cada 10 republicanos dicen que el aborto debería ser legal al menos en la mayoría de los casos. Las prohibiciones estatales han influido en algunas personas Ver lo que ha sucedido tras el fallo ha fortalecido la posición a favor de los derechos al aborto de Wilaysha White, una madre de 25 años de Ohio. Ella tiene algunos remordimientos sobre el aborto que tuvo cuando estaba sin hogar. “No creo que deberías poder abortar en cualquier momento”, dijo White, quien se describe a sí misma como una “semi-republicana”. Pero dijo que escuchar sobre situaciones —incluida cuando una mujer de Georgia fue arrestada después de un aborto espontáneo y acusada inicialmente de ocultar una muerte— es una preocupación mayor. “Ver a mujeres enfermas y en situaciones de vida o muerte, que no están siendo priorizadas, eso es simplemente aterrador”, dijo. “Preferiría que fuera legal en todos los ámbitos que tener eso”. La postura fuertemente antiaborto de Julie Reynolds ha estado cimentada durante décadas y no ha cambiado desde que Roe vs. Wade fue revocado. “Es un problema moral”, dijo la mujer de 66 años de Arizona, que trabaja a tiempo parcial como cajera de banco. Señaló que su punto de vista está formado en parte por tener un aborto ella misma cuando estaba en sus 20 años. “No querría que una mujer pasara por eso”, dijo. “Vivo con eso todos los días. Tomé una vida”. El apoyo sigue alto en ciertas situaciones La gran mayoría de los adultos en Estados Unidos, al menos 8 de cada 10, continúan diciendo que su estado debería permitir el aborto legal si una anomalía fetal impidiera al bebé sobrevivir fuera del útero, si la salud de la paciente está seriamente en peligro por el embarazo, o si la persona quedó embarazada como resultado de una violación o incesto. Consistente con la encuesta de AP-NORC de junio de 2024, alrededor de 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos favorecen “fuertemente” o “algo” proteger el acceso a abortos para pacientes que están experimentando abortos espontáneos u otras emergencias relacionadas con el embarazo. En los estados que han prohibido o restringido el aborto, tales excepciones médicas han estado en el centro de atención. Esta es una gran preocupación para Nicole Jones, una residente de Florida de 32 años. Jones y su esposo quisieran tener hijos pronto. Pero dijo que le preocupa el acceso al aborto si hay una anomalía fetal o una condición que amenace su vida durante el embarazo, ya que viven en un estado que prohíbe la mayoría de los abortos después de las primeras seis semanas de gestación. ”¿Qué pasaría si necesitáramos algo?”, preguntó. “Tendríamos que viajar fuera del estado o arriesgar mi vida debido a esta prohibición”.

Mengua el apoyo para realizar abortos en otros estados

Hay menos consenso sobre si los estados que permiten el aborto deberían proteger el acceso para las mujeres que viven en lugares con prohibiciones.

Un poco más de la mitad apoya proteger el derecho de una paciente a obtener un aborto en otro estado y proteger de multas o tiempo en prisión a los proveedores del procedimiento. En ambos casos, relativamente pocos adultos, alrededor de 2 de cada 10, se oponen a las medidas y alrededor de 1 de cada 4 son neutrales.

Más estadounidenses también favorecen que se opongan a las protecciones legales para los médicos que recetan y envían por correo píldoras abortivas a pacientes en estados con prohibiciones. Alrededor de 4 de cada 10 “algo” o “fuertemente” favorecen esas protecciones, y aproximadamente 3 de cada 10 se oponen a ellas.

Tales recetas de telemedicina son una razón clave por la que el número de abortos a nivel nacional ha aumentado incluso cuando los viajes para abortar han disminuido ligeramente.

____

La encuesta de AP-NORC de 1437 adultos se realizó del 10 al 14 de julio, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, representativo de la población de EEUU. El margen de error es de más o menos 3,6 puntos porcentuales.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.