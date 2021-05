Mayoría en EEUU cree que aumenta el racismo contra asiáticos

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los estadounidenses opina que el racismo contra las personas de ascendencia asiática aumentó durante el año pasado, especialmente desde que esa minoría fue acusada injustamente de ser responsable de la pandemia del coronavirus, dice una encuesta.

Un 60% de los estadounidenses opina que la discriminación contra las personas de raíces asiáticas ha aumentado con respecto a un año atrás, según el sondeo de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research (Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos).

En ello coincidieron el 71% de los asiáticoestadounidenses, el 66% de los afroestadounidenses, el 59% de los blancos y el 55% de los hispanos.

Casi la mitad de la población opina que los estadounidenses de ascendencia asiática sufren de “mucha” o “bastante” discriminación hoy en día en Estados Unidos, de acuerdo con el estudio.

Añade que seis de cada 10 estadounidenses creen que el racismo en general es un problema “grave” o “sumamente grave”. Además, una mayoría de los asiáticoestadounidenses dicen sentirse vulnerables en público debido a su raza.

Entre marzo de 2020 y marzo de este año han ocurrido más de 6.600 incidentes de odio contra personas de ascendencia asiática en Estados Unidos, según la agrupación activista Stop AAPI Hate. Tales incidentes pueden ir desde un insulto verbal hasta ataques fatales, como los ocurridos el 16 de marzo en el área de Atlanta, donde murieron seis mujeres de raíces asiáticas.

El Center for the Study of Hate & Extremism (Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo) de la Universidad Estatal de California en San Bernardino determinó que los ataques contra personas de raíces asiáticas en las mayores ciudades de Estados Unidos aumentaron 145% en 2020 comparado con 2019, aun cuando los delitos de odio en general disminuyeron en 6%.

En los primeros tres meses de este año, los ataques antiasiáticos reportados a la policía en las 16 ciudades y condados principales se incrementaron 164% comparado con ese mismo período del año pasado.

El 57% de los asiáticoestadounidenses dicen sentirse inseguros en público “a menudo” o “a veces” debido a su raza, un porcentaje igual al hallado entre los afroestadounidenses pero más alto que entre los hispanos o blancos.

Debido a que el sondeo fue realizado en inglés y español, es representativo de los asiáticos que hablan inglés, pero podría no reflejar la totalidad de los asiáticos, pues excluyó a quienes no entienden o se pueden expresar en inglés.

Casi la mitad de los estadounidenses están “muy preocupados” o “sumamente preocupados” por los casos de violencia contra la gente de ascendencia asiática debido a la pandemia del coronavirus, de acuerdo con el sondeo. Ello incluye a dos terceras partes de los estadounidenses de raíces asiáticas.

Tang reportó desde Phoenix y es miembro del departamento de The Associated Press que se encarga de noticias sobre raza y etnicidad. Está en: https://twitter.com/ttangAP

La encuesta AP-NORC abarcó 1.842 adultos y se realizó entre el 29 de abril y el 3 de mayo usando una muestra de AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de más/menos 3,2 puntos porcentuales

