Mayoría parlamentaria de Irak reitera apoyo a Maliki pese a las amenazas de Trump

La principal alianza chiíta de Irak, que goza de mayoría en el Parlamento, reiteró el sábado su apoyo a que Nuri al Maliki vuelva a ser primer ministro, a pesar de las amenazas de Estados Unidos de poner fin a su apoyo a Bagdad si esta posibilidad se concreta.

Estados Unidos ha ejercido una influencia significativa en la política iraquí desde que lideró la invasión de 2003 que derrocó al antiguo gobernante Sadam Husein, pero mantiene un fuerte pulso con Irán, el otro principal aliado de Bagdad.

Maliki es el único primer ministro iraquí que ha cumplido dos mandatos, ya que dirigió el Gobierno entre 2006 y 2014.

Contó con el apoyo de la entonces ocupación estadounidense, pero más tarde se enemistó con Washington por sus crecientes vínculos con Irán.

Maliki ya recibió la semana pasada el apoyo del Marco de Coordinación, una coalición de grupos chiítas vinculados con Irán que gobierna el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo días después de este anuncio que Maliki era una "muy mala elección" y que, si resultaba elegido, Washington "ya no ayudaría a Irak".

El sábado, el Marco de Coordinación dijo que "reitera su apoyo a su candidato".

"La elección del primer ministro es una cuestión constitucional exclusivamente iraquí... libre de injerencias extranjeras", afirmó.

Añadió que se compromete a mantener "relaciones equilibradas con la comunidad internacional, especialmente con las principales potencias mundiales, basadas en el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos".