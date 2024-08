Mayweather promete un espectáculo inolvidable ante gotti iii en méxico

Ciudad de méxico, 21 ago (reuters) - el boxeador estadounidense floyd mayweather, quien se retiró invicto en 2017, aseguró el miércoles ser el mejor y prometió dar un gran espectáculo cuando enfrente, por segunda ocasión, a john gotti iii.

Mayweather y Gotti III se volverán a enfrentar el sábado en una pelea de exhibición en la Ciudad de México, después de que en junio de 2023 se vieron las caras en un combate que terminó con los equipos de ambos boxeadores intercambiando golpes arriba del ring después de que el referi suspendió la pelea.

"Soy y siempre he sido el mejor, no importa lo que me avientes encima, estoy listo, tengo todos los recursos para salir adelante. Vine a mostrar un gran espectáculo, todo mi talento y habilidades, no puedo predecir el futuro, pero lo que sí les puedo garantizar es que voy a dar un gran espectáculo que sea inolvidable", dijo Mayweather en conferencia de prensa.

"Para mí esto es fácil, es como salir a caminar todas las mañanas, he competido a lo largo de mi carrera con los mejores del mundo, soy un peleador y lo seré hasta el último día de mi vida. Yo vivo mi retiro peleando", agregó el ex boxeador de 47 años.

La última vez que Mayweather peleó fue en agosto del 2017 cuando venció por nocaut técnico al irlandés Conor McGregor, lo que le permitió mantener intacto su invicto de 50 triunfos, superando el récord del peso pesado Rocky Marciano de 49 victorias sin conocer la derrota.

Por su parte, Gotti III, quien debutó en artes marciales mixtas en 2017 y tres años después hizo el cambio al boxeo profesional, tiene un récord de únicamente dos peleas que ha ganado por nocaut.

"Floyd cumplió su palabra, me dio la revancha, vengo en la mejor forma de mi vida, estoy preparado, sé que esta es una oportunidad única en la vida y la voy a aprovechar. He evolucionado mucho como boxeador, tanto mental como físicamente", dijo el pugilista de 32 años. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters