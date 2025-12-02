Maza y Grimaldo meten al Leverkusen en cuartos de Copa alemana

El Bayer Leverkusen se clasificó a cuartos de final de la Copa de Alemania al imponerse este martes en la cancha del Borussia Dortmund (1-0) gracias a un gol del internacional argelino Ibrahim Maza a pase del español Alejandro Grimaldo.

Dos veces campeón de Copa, en 1993 y 2024, el Leverkusen se puso por delante poco después de la media hora de juego. Grimaldo encontró a Maza (20 años) dentro del área, y el argelino batió a Gregor Kobel.

Los hombres de Kasper Hjulmand aún marcarían un gol más, pero sería anulado a Martin Terrier por fuera de juego de Maza.

En el tramo final resistieron la fuerte presión del BVB, impulsado por los 81.365 espectadores del Westfalenstadion. El Bayer se cobró así la revancha de su derrota de hace tres días en Bundesliga contra el propio Borussia Dortmund (2-1) en su BayArena.

