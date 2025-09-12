Mazón anuncia la salida de Pampols y la remodelación del Consell para el 5 de noviembre

ALICANTE, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols, y la remodelación de su Consell para el próximo 5 de noviembre. De este modo lo ha avanzado el dirigente autonómico este viernes en un acto en Elche (Alicante), donde ha precisado que será en ese día cuando dará a conocer la remodelación de su ejecutivo para adaptarlo "a la nueva etapa que toca poner en marcha". Este mismo jueves, el propio Gan Pampols, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por su continuidad en el gobierno valenciano, ya aseguró que, "formalmente, todo lo que había que hacer está hecho".