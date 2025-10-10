Mazón celebra el Nobel de Corina Machado: "Su voz por la libertad se convierte en símbolo de paz"
Venezuela: Mazón celebra el Nobel de Corina Machado: "Su voz por la libertad se convierte en símbolo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
VALÈNCIA, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -
El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el Nobel de la Paz 2025. "El coraje tiene nombre: María Corina Machado. Su voz por la libertad hoy se convierte en símbolo de paz. Enhorabuena por este merecido Premio Nobel de la Paz 2025", ha escrito el jefe del Consell en redes sociales.
El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".
Otras noticias de Premio Nobel
Más leídas
- 1
Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política
- 2
Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer
- 3
Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado
- 4
Grave accidente en Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos