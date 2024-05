Mazón rechaza las palabras de Milei sobre Sánchez y su mujer pero acusa a Gobierno de su "gran interés" en "sobreactuar"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que no le "gustan" las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez; al tiempo que ha acusado al Gobierno español de tener "gran interés" en "sobreactuar con esta cuestión".

Así se ha pronunciado este lunes Mazón en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante), al ser preguntado por los periodistas por las palabras de Milei en su intervención en un acto de Vox este domingo, en las que calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y arremetió contra el socialismo, ideología a la que acusó de llevar a la "esclavitud o a la muerte".

Al respecto, Mazón ha afirmado que no le "gustan" estas palabras, al tiempo que ha añadido que tampoco le gusta "lo que está haciendo el Gobierno". "No me gusta nada de lo que está ocurriendo. Creo que no contribuye en nada", ha sostenido.

"Me parece que hay un gran interés por parte del Gobierno en sobreactuar con esta cuestión y un interés de forzar algo que no cuela y que resulta que el culpable de todo esto sea el Partido Popular, que es a quien están señalando", ha censurado.

Asimismo, Mazón ha calificado la situación como "una broma de mal gusto" y ha ironizado con que es "bastante evidente" que el jueves comienza la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo.

Europa Press