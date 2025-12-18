Mbappé, a punto de superar un récord de su ídolo CR7 contra el Sevilla

Pese a un periodo inestable para el Real Madrid, en el que ha llegado a peligrar la continuidad del entrenador Xabi Alonso, el atacante estrella Kylian Mbappé puede poner fin a 2025 batiendo un récord de su ídolo y referente Cristiano Ronaldo.

El sábado, el Real Madrid (2º, 39 puntos) pondrá fin a 2025 contra el Sevilla, en la 17ª jornada de LaLiga, sin posibilidad de acabar el año como líder, ya que arranca el fin de semana a cuatro unidades del líder FC Barcelona.

Pero Mbappé, autor de un doblete el miércoles en Copa del Rey contra el Talavera (victoria 3-2), alcanzó los 58 goles con el Real Madrid en el año natural, quedándose a una única diana de las 59 que logró el portugués en 2013.

El ariete de 26 años lidera la tabla de goleadores de LaLiga con 17 dianas anotadas en 16 jornadas, a las que hay que añadir los 9 goles en Champions y su doblete en Copa.

En total, 28 goles en un arranque de temporada espectacular y que le acercan a uno de los muchos hitos que su ídolo portugués logró como jugador del conjunto blanco.

Más pendiente del resultado que del récord del francés estará el FC Barcelona (43 pts), que se despedirá del año en un duelo directo contra el Villarreal (3º, 35 puntos), el invitado sorpresa al podio del campeonato.

El Submarino Amarillo, que quedó apeado de Copa del Rey el miércoles contra el Racing Santander, líder de la 2ª división española, tiene una cara en LaLiga mucho más fiable que en su vertiente copera o europea.

Así, en el mismo periodo en el que ha logrado seis victorias consecutivas en campeonato, ha quedado eliminado de Copa y virtualmente eliminado de Champions.

Por ello la visita del Barça al estadio de la Céramica el domingo (15:15 GMT) será un examen de altura para los de Hansi Flick, y una oportunidad de acabar con buena nota el año.

-- Programa y clasificación de la 17ª jornada de LaLiga

- Viernes:

(20:00 GMT) Valencia - Mallorca

- Sábado:

(13:00 GMT) Real Oviedo - Celta

(15:15 GMT) Levante - Real Sociedad

(17:30 GMT) Osasuna - Alavés

(20:00 GMT) Real Madrid - Sevilla

- Domingo:

(13:00 GMT) Girona - Atlético de Madrid

(15:15 GMT) Villarreal - Barcelona

(17:30 GMT) Elche - Rayo

(20:00 GMT) Betis - Getafe

- Lunes:

(20:00 GMT) Athletic - Espanyol

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29

2. Real Madrid 39 17 12 3 2 34 16 18

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 25 16 6 7 3 25 19 6

7. Athletic 23 17 7 2 8 15 22 -7

8. Celta 22 16 5 7 4 20 19 1

9. Sevilla 20 16 6 2 8 24 24 0

10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5

11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1

12. Alavés 18 16 5 3 8 14 17 -3

13. Rayo 18 16 4 6 6 13 16 -3

14. Mallorca 17 16 4 5 7 18 23 -5

15. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4

16. Osasuna 15 16 4 3 9 14 20 -6

17. Valencia 15 16 3 6 7 15 25 -10

18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15

19. Real Oviedo 10 16 2 4 10 7 26 -19

20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12