Mbappé acepta la presión para dar lo mejor de sí al alcanzar 50 goles con el Real Madrid

MADRID (AP) — Kylian Mbappé llevó su cuenta de goles con el Real Madrid a 50 el martes, en la victoria de 2-1 sobre el Marsella en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Mbappé convirtió penales a los 29 y 81 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu. Los 50 goles del astro francés han llegado en 64 partidos con el poderoso equipo español.

"Es un placer estar aquí y vivir otra noche de Champions. Una noche un poco complicada porque fuimos 10 durante un rato, pero sacamos ese espíritu de la Champions en el Bernabéu", afirmó Mbappé. “Siempre es así en el Bernabéu, pasa lo que pasa. Tenemos siempre la esperanza de poder ganar. Hoy ganamos y estamos muy felices”.

El Marsella se fue arriba en el marcador con un tanto de Timothy Weah al 22 y el Madrid se quedó con un hombre menos a los 72 minutos cuando Dani Carvajal fue expulsado por dar un cabezazo al portero.

“Me siento realmente bien”, expresó Mbappé después de su sexto gol en cinco partidos con el Madrid para comenzar la temporada. "Quiero que avancemos juntos en la misma dirección para ganar trofeos."

Mbappé dijo que necesita "sentir la presión en situaciones" como los penales del martes.

“Me siento muy bien. No pienso mucho en ser el líder, pienso en ser yo. Quiero ayudar a mis compañeros y al equipo", añadió. "Son cosas que vienen de manera natural, eso no se pide. Me siento bien en el equipo”.

Con su doblete, Mbappé ayudó al Madrid a alcanzar 200 victorias y 700 goles en la era de la Liga de Campeones.

Mbappé, nombrado el jugador del partido, fue el máximo goleador del Madrid la temporada pasada, su primera con el club desde que llegó del Paris Saint-Germain.

"No me pongo límites", indicó. "Únicamente quiero ayudar al equipo: si es marcando, marcando; si es presionando, presionando; o si es asistiendo, asistiendo. Quiero hacer todo lo que necesite el equipo”.

El delantero francés de 26 años dijo que el nuevo entrenador del Madrid, Xabi Alonso, ha estado pidiendo intensidad a sus jugadores en el frente.

“Quiere que recuperemos el balón rápido. Nosotros tenemos que entender lo que hacemos y, cuando lo entendemos, tenemos la determinación de hacerlo porque queremos ganar”, indicó Mbappé. "Hago siempre lo que quiere el míster (Alonso). Hoy me pide presionar para ayudar porque tenemos el bloque alto para recuperar muchos balones. Nos vamos a ir acostumbrando más a hacer eso, va a salir más fácil y va a ayudar al equipo a ganar títulos”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.