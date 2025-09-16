Mbappé activa el “modo Champions”, lluvia de goles en el Juve-Dortmund

Decidido a añadir por fin la 'Orejona' a su enorme sala de trofeos, Kylian Mbappé arrancó con un doblete, aunque de penal, en la remontada del Real Madrid ante el Marsella (2-1), este martes en la primera jornada de la Liga de Campeones, animada por el 4-4 entre Juventus y Dortmund.

"Es una alegría muy grande que siga marcando goles y se sienta cómodo. Nuestro trabajo es hacerle llegar lo mejor posible los balones", dijo Fede Valverde sobre un Mbappé lanzado en este arranque de temporada.

El ídolo francés lleva seis goles en cinco partidos este curso, para un total de 50 con el Real Madrid desde que debutara hace poco más de un año.

Fue un estreno difícil para el gigante blanco, por detrás en el marcador desde el minuto 22 y el gol de Timothy Weah (22), el hijo de la leyenda George.

- Carvajal, sustituto y roja -

Pero son tiempos de Kylian, certero desde el punto de penal (29 y 81) en un duelo que el Real Madrid acabó con diez jugadores por la roja a Dani Carvajal (72) tras un cabezazo al arquero Gerónimo Rulli.

Carvajal había entrado en el minuto cuatro para suplir al inglés Trent Alexander-Arnold, con molestias musculares.

También fue titular en el rey de Europa el argentino de 18 años Franco Mastantuono, mientras que Vinicius se quedó en el banquillo y disputó la última media hora.

- Martinelli abre la lata -

Fue el único triunfo español en la jornada inaugural. El Athletic abrió la velada con una derrota 2-0 en su estadio ante el Arsenal mientras que el Villarreal cayó 1-0 en Londres frente al Tottenham tras un error grosero de su arquero argentino Luiz Júnior.

En el País Vasco, el equipo rojiblanco regresó a la Champions tras once años con una excelente puesta en escena, pero la calidad de los Gunners marcó la diferencia.

Golearon recién salidos del banquillo el brasileño Gabriel Martinelli (72) y el belga Leandro Trossard (87).

"Al final nos han enganchado en esa jugada de Martinelli, nos ha hecho daño, se veía según avanzaba el partido que ellos tenían ese punto de fortaleza y nosotros íbamos acusando el cansancio", reconoció el técnico del Athletic Ernesto Valverde.

En Londres, de manera inexplicable, Luiz Júnior introdujo en su portería un centro sin aparente peligro desde la derecha de Lucas Bergvall en el minuto 4 y el marcador ya no se volvió a mover.

- "Un partido loco" -

Más divertido fue la montaña rusa entre Juventus y Borussia Dortmund en Turín.

Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, el equipo italiano arrancó un valioso empate con dos tantos en el tiempo añadido.

Dusan Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspense del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.

"Fue un partido loco, nunca bajamos los brazos.

“Nuestro entrenador -Igor Tudor- tiene una mentalidad, y este partido demostró que el equipo adoptó esa mentalidad”, subrayó el centrocampista juventino Khéphren Thuram.

Qarabag remonta a Benfica

La primera jornada también deparó la primera gran sorpresa: Después de ir perdiendo 2-0, el Qarabag de Azerbaiyán terminó llevándose los tres puntos de Lisboa ante el Benfica.

El volante argentino Enzo Barrenechea (6) y el delantero griego Vangelis Pavlidis (16) habían puesto el partido cuesta abajo para el equipo portugués.

Pero el delantero caboverdiano Leandro Andrade (30), el colombiano Camilo Durán (48), y el ucraniano Oleksiy Kashchuk (86) remontaron el duelo.

Y también sorprendió otra victoria visitante, la del Union Saint-Gilloise belga en Eindhoven ante el PSV (1-3).

pm/iga