Mbappé anota otra vez y Real Madrid vence 2-0 a Valencia para no perderle la pisada al Barcelona

MADRID (AP) — Kylian Mbappé volvió a marcar y Real Madrid esculpió con sufrimiento una victoria el domingo 2-0 de visita al Valencia, acercándose a un punto del líder Barcelona en La Liga española

Mbappé anotó a boca de jarro al inicio del tiempo de descuento de la segunda mitad. El astro francés marcó su noveno gol en seis partidos para sellar la victoria del Madrid, que encadenó su triunfo seguido en el torneo doméstico

El técnico merengue Álvaro Arbeloa evocó a Cristiano Ronaldo, otrora goleador del Madrid, para resaltar la voracidad anotadora de Mbappé

“Ahora mismo es el mejor jugador del mundo por lo que está demostrando día tras día y partido tras partido”, expresó Arbeloa. "Como he dicho antes, parecía que lo de Cristiano era algo extraterrestre, algo imposible de igualar y que nadie se podía acercar. A Mbappé le queda un largo camino porque Cristiano estuvo aquí muchos años pero tiene condiciones para seguir su estela y nunca sabes si lo va a poder superar. Pero si alguien puede, es Kylian”

Mbappé lidera ampliamente la tabla de goleadores de La Liga con 22 conquistas. Su perseguidor inmediato es el kosovar Vedat Muriqui, autor de 15 goles para Mallorca

Álvaro Carreras adelantó al Madrid a los 65 minutos con su segundo gol para el club

El Madrid jugó sin Vinícius Júnior (suspensión por tarjeta amarilla) y Jude Bellingham (lesión en el isquiotibial izquierdo)

La última derrota del Madrid en La Liga fue en diciembre en casa contra el Celta de Vigo

El Barcelona derrotó 3-0 al Mallorca como local el sábado, logrando su 17ª victoria en sus últimos 18 partidos en todas las competiciones

Los aficionados del Valencia abuchearon al equipo tras el pitido final. El equipo que dirige Carlos Corberán se encuentra en el puesto 17, justo fuera de la zona de descenso

La revancha del Betis

El Real Betis, quinto en la tabla, venció 1-0 al tercero Atlético de Madrid en un partido disputado tres días después de ser goleado 5-0 por los colchoneros en casa en los cuartos de final de la Copa del Rey

El delantero brasileño Antony anotó el gol de la victoria del Betis el domingo, dando al equipo su segunda victoria consecutiva en La Liga

El Atlético de Diego Simeone ha ganado solo uno de sus últimos tres partidos en todas las competiciones

Stuani perdona

Sevilla y Girona empataron 1-1 en un partido que se reprogramó al domingo debido al mal tiempo. El delantero uruguayo Cristhian Stuani entró al partido por Girona con el único objetuvo ejecutar un penal cerca del final y lo falló

El partido iba a jugarse el sábado, pero La Liga lo pospuso un día debido a una alerta de tormenta severa en Sevilla

Girona tomó la delantera a los dos minutos del partido con un gol de Thomas Lemar. Los anfitriones finalmente igualaron con un disparo de larga distancia al ángulo superior de Kike Salas en el segundo tiempo de descuento

Seis minutos después, Girona perdió la oportunidad de volver a ponerse al frente cuando contuvieron el penal de Stuani

Míchel, el técnico de Girona, mandó a la cancha a Stuani para ejecutar el penal y el veterano uruguayo disparó a ras y que fue detenido por el portero sevillista Odysseas Vlachodimos

Según los medios españoles, Stuani no había fallado un penal en un partido de liga en tres años

El resultado dejó a Girona en el 12mo lugar, un punto por delante del Sevilla, que se ubica 13ero

El partido en casa del Rayo Vallecano contra el Real Oviedo el sábado fue pospuesto con poca antelación debido al mal estado del campo en el Estadio de Vallecas

Otros resultados

El Athletic Bilbao venció 4-2 a un Levante en inferiorodad numérica, en un partido con cuatro goles anotados después de los 80 minutos

El Athletic tenía una ventaja de dos goles al descanso, pero Levante se acercó a los 81 antes de que los anfitriones hicieran el 3-1 a los 86. Levante anotó nuevamente cuatro minutos después del tiempo de descuento, y el Athletic amplió la ventaja en el noveno minuto del tiempo añadido

Levante, penúltimo en la clasificación, jugó con un hombre menos desde los 17 cuando Alan Matturro fue expulsado con tarjeta roja directa

El Athletic, que se encuentra en el décimo lugar, no había ganado en seis partidos consecutivos de liga

Por su parte, el undécimo Getafe puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer 2-0 a Alavés, el 14to en la tabla

