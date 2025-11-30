Mbappé anota, pero el Real Madrid se frustra con el Girona en empate 1-1

MADRID (AP) — El Real Madrid fue incapaz de regresar a la cima de La Liga española tras ser retenido 1-1 por el Girona, amenazado por el descenso, el domingo.

Kylian Mbappé convirtió un penalti a los 67 minutos después de que Azzedine Ounahi pusiera a los locales por delante a los 45 en el Estadio Montilivi.

Mbappé, quien anotó cuatro goles a mitad de semana contra el Olympiakos en la Liga de Campeones, casi ganó el partido para el Madrid cuando su disparo de pierna derecha desde cerca del punto de penalti apenas falló en el tiempo de descuento.

El Madrid se quejó de que debería haber tenido un penalti en el minuto 80 tras un desafío sobre Rodrygo.

Fue el tercer empate consecutivo en La Liga para el Real Madrid, que cedió el liderato el sábado después de que el Barcelona venciera al Alavés 3-1. El conjunto catalán está un punto por delante del Madrid después de 14 partidos.

El Girona, que está en el puesto 18, ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de liga.

Villarreal gana al final

Alberto Moleiro anotó cinco minutos en el tiempo de descuento mientras el Villarreal, tercero en la tabla, extendió su racha de victorias en La Liga a cinco partidos con una victoria 3-2 en la Real Sociedad.

El Villarreal estaba liderando 2-0 antes de que los locales respondieran con goles a los 60 y 87 minutos.

Moleiro anotó el gol de la victoria con un disparo desde el borde del área en el tiempo añadido.

El Villarreal está un punto detrás del Madrid y un punto por delante del Atlético de Madrid, que venció al último clasificado Oviedo 2-0 el sábado.

La Real Sociedad, que se mantuvo novena, había ganado tres de sus últimos cuatro partidos.

Problemas en el derbi de Sevilla

Goles en la segunda mitad de Pablo Fornals y Sergi Altimira dieron al Real Betis una victoria 2-0 en el derbi de Sevilla.

La victoria movió al Betis al quinto lugar. El Sevilla, que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos de liga, se mantuvo en el puesto 13.

El partido fue detenido por más de 15 minutos y los jugadores fueron enviados a los vestuarios después de que se lanzaran objetos al campo por parte de los aficionados del Sevilla detrás de una de las porterías.

También el domingo, Kike García anotó el gol de la victoria a los 86 minutos para el Espanyol, que está en sexto lugar, en una victoria 1-0 en el Celta de Vigo, que está en el puesto 12.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes