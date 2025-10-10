Mbappé anota pero sale lesionado en victoria de Francia en eliminatorias. Alemania se recupera

Kylian Mbappé jugó, anotó un gol... y se lesionó.

El astro no mostró problemas por una reciente lesión en el tobillo al marcar en una carrera el primer gol de Francia en la victoria el viernes 3-0 ante Azerbaiyán en las eliminatorias de la Copa Mundial.

También añadió una asistencia para el segundo gol francés, pero el delantero del Real Madrid tuvo que salir cojeando al final después de disputar un balón con un oponente.

Francia sigue con paso perfecto después de tres partidos. Alemania enderezó su campaña al vencer cómodamente 4-0 a Luxemburgo.

Les Bleus dominaron a Azerbaiyán pero sufrieron para generar ocasiones y fue un momento de genio de Mbappé lo que rompió el empate en los descuentos de la primera mitad. Recibió un balón en el centro del campo y regateó a varios rivales antes de rematar al ángulo inferior derecho.

Mbappé ha anotado en 10 partidos consecutivos con su club y la selección.

Llegó a los 53 goles con Francia, segundo en la tabla histórica del equipo nacional. El delantero de 26 años necesita cinco más para superar a Olivier Giroud como el número uno.

Gestó el segundo tanto francés con un pase elevado en el área que Adrien Rabiot remató de cabeza a los 69 minutos.

Mbappé fue duda durante toda la semana por una lesión en su tobillo derecho, sufrida en un partido de La Liga española con el Madrid, y pareció lastimarse el mismo tobillo al final, lo que lo obligó a salir a los 83.

Florian Thauvin, convocado de última hora, ingresó por Mbappé y amplió de inmediato la ventaja de Francia con su primer gol para Les Bleus desde que marcó en su última aparición internacional hace seis años.

Francia encabeza el Grupo D con nueve puntos, cinco más que Ucrania, que con dos goles postreros venció 5-3 a Islandia después de que sus oponentes habían remontado un déficit de dos tantos.

Islandia tiene tres puntos, con Azerbaiyán en el fondo con apenas un punto.

Recuperación alemana

La campaña de Alemania se vio en peligro inmediato cuando perdió ante Eslovaquia el mes pasado. Ahora encabeza el Grupo A, aunque solo por diferencia de goles. Joshua Kimmich facturó un doblete contra Luxemburgo, que jugó con diez hombres durante la mayor parte del partido después de que el defensor Dirk Carlson fuera expulsado a los 20 minutos.

Irlanda del Norte venció a Eslovaquia 2-0. Esos dos equipos y Alemania tienen seis puntos.

Bélgica tropieza

Bélgica remató 25 veces a puerta pero se conformó con el empate 0-0 contra Macedonia del Norte, que encabeza el Grupo J.

Los belgas siguen un punto detrás de Macedonia del Norte, aunque tiene un partido menos.

Gales está un punto más atrás.

Kazajistán quedó seis puntos detrás de Macedonia del Norte después de aplastar 4-0 a Liechtenstein.

Perfección suiza

Suiza se consolidó como líder del Grupo con un pleno de tres victorias y sin goles en contra tras vencer 2-0 a Suecia.

Kosovo se mantuvo segundo, cinco puntos por debajo de Suiza, después de un empate 0-0 en casa contra Eslovenia.

