Mbappé anota un gol, pero no logra llevar al Madrid al título de Copa ante el Barcelona

SEVILLA, España (AP) — Kylian Mbappé hizo lo mejor que pudo para intentar ganar un título con el Real Madrid, pero se quedó corto nuevamente en una derrota el sábado por 3-2 en tiempo extra ante su archirrival Barcelona en la final de la Copa del Rey.

Mbappé, quien comenzó en el banquillo después de haber estado fuera por una lesión en el tobillo, dio un impulso al Madrid como sustituto en el medio tiempo. El delantero francés provocó y anotó un tiro libre en el minuto 70 para igualar el marcador. Madrid se adelantó 2-1 poco después, solo para ver cómo el Barcelona remontaba para lograr su tercera victoria en el clásico esta temporada.

Mbappé no ha jugado un partido completo desde que se lesionó el tobillo derecho en una derrota en el partido de vuelta contra el Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones hace diez días. Se perdió un partido de La Liga debido a una suspensión y luego fue descansado durante el fin de semana, pero aún así fue una leve sorpresa que no fuera incluido en el once inicial para el clásico con un trofeo en juego.

El entrenador Carlo Ancelotti dijo que la selección fue una cuestión de condición física para Mbappé.

“No estaba en condiciones de jugar 90 minutos, y preferí tenerlo en la segunda mitad cuando el ritmo del juego baja un poco”, expresó Ancelotti. “Jugó bien y anotó un gol”.

Barcelona también estuvo sin su máximo goleador después de que Robert Lewandowski sufriera una lesión en el muslo izquierdo el fin de semana pasado. Ferran Torres comenzó en su lugar y logró el gol del empate que forzó el tiempo extra.

