Mbappé arrancará suplente en duelo de Champions entre Real Madrid y Manchester City

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé arrancará este miércoles como suplente el choque de Champions League ante el Manchester City.

Mbappé no se entrenó el martes por una fractura en el dedo anular de la mano izquierda y molestias físicas, informó el club blanco a la AFP.

Mbappé, de 26 años, es el máximo goleador del equipo esta temporada, con 25 tantos en 21 partidos en todas las competiciones.

En su lugar, Alonso eligió al delantero Gonzalo García, de 21 años, para acompañar a los brasileños Vinícius y Rodrygo Goes, y al inglés Jude Bellingham en el ataque.

El cuadro blanco solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones y el pasado domingo perdió por 2-0 en LA NACION contra el Celta de Vigo, una derrota que dejó a los blancos a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona.

En la Liga de Campeones, el Real Madrid suma 12 puntos, tras lograr cuatro victorias y una derrota, y se sitúa en la sexta posición de la tabla, mientras que el Manchester City se halla en el duodécimo puesto con 10 unidades.

