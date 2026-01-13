Mbappé, ausente en el primer entrenamiento de Arbeloa al frente del Real Madrid

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se ausentó del primer entrenamiento dirigido este martes por su nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, quien sustituyó a Xabi Alonso en el banquillo blanco, en la víspera de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, de segunda división.

La ausencia del goleador francés, que trató de ayudar a su equipo a conquistar la final de la Supercopa de España perdida el domingo ante el Barça (3-2) entrando en juego apenas once días después de anunciarse una lesión en la rodilla izquierda, ha sido considerada como "lógica" por el club, según informaron fuentes del equipo a la AFP.

De esta manera, Mbappé podría perderse el encuentro ante el Albacete para así continuar con su recuperación de cara al partido de la Liga de Campeones del próximo martes ante el AS Mónaco, su club formador.