Mbappé brilla en el Real Madrid que, con 10 hombres, vence 2-1 a la Real Sociedad

SAN SEBASTIÁN, España, 13 sep (Reuters) - Kylian Mbappé marcó y dio una asistencia a Arda Guler para que el Real Madrid se sobrepusiera a una tormenta en la segunda mitad y venciera 2-1 a la Real Sociedad el sábado, manteniendo su comienzo perfecto en LaLiga a pesar de jugar la mayor parte del partido con 10 hombres.

Los visitantes tuvieron un comienzo fulgurante cuando Mbappé irrumpió en un rápido contraataque en el segundo minuto y asistió a Guler en lo que parecía ser el primer gol, solo para que el VAR detectara que el delantero francés estaba levemente adelantado en la jugada previa.

Mbappé enmendó su error 10 minutos más tarde, al aprovechar un pase defectuoso hacia atrás de Mikel Goti a Igor Zubeldia y correr libre de marca hacia la portería antes de batir al guardameta Alex Remiro con un elegante remate con la izquierda.

Pero la tarea se complicó cuando el defensa Dean Huijsen vio la tarjeta roja directa a la media hora de juego por derribar a Mikel Oyarzabal cuando era el último hombre.

Los jugadores del Real Madrid y el entrenador Xabi Alonso se quejaron al árbitro Jesús Gil Manzano, argumentando que Oyarzabal estaba lejos del área y no representaba un peligro de gol, pero el colegiado se mantuvo firme en su decisión y el VAR no intervino.

"Para mí era amarilla, porque Mili estaba cerca, el balón no estaba controlado, todavía quedaban 40 metros, es mi interpretación, el árbitro ha tenido otra, el VAR también ha debido tener otra, pero viendo ahora la repetición no cambio de opinión", dijo Alonso en rueda de prensa.

A pesar de su desventaja numérica, el Real Madrid aumentó su ventaja justo antes del descanso, cuando Guler marcó desde la entrada del área chica tras una gran carrera de Mbappé, que envió un centro brillante hacia atrás desde el fondo de la cancha para el centrocampista turco.

La Real Sociedad recortó distancias con un gol de Mikel Oyarzabal desde el punto de penal en el minuto 56, tras una mano de Dani Carvajal, que empezó como lateral derecho, ya que Alonso optó por dejar a Trent Alexander Arnold en el banquillo.

Pero los visitantes se aferraron a una victoria muy reñida, con el portero Thibaut Courtois haciendo paradas cruciales que ayudaron a mantener al Real Madrid en la cima de LaLiga con 12 puntos en cuatro partidos, tres por delante del Athletic de Bilbao, que tiene un partido menos y recibirá al Alavés más tarde el sábado.

La derrota deja a la Real Sociedad sin ganar en el puesto 17 con dos puntos, sólo un puesto por encima de la zona de descenso. (Reporte de Fernando Kallas en Madrid; Editado en Español por Ricardo Figueroa)