Mbappé dice que la salud mental sigue siendo tabú en el deporte de élite

PARÍS, 10 sep - El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, afirmó que los deportistas de élite siguen siendo reacios a hablar libremente sobre salud mental por miedo a ser juzgados, y añadió que su pasión por el juego es lo que le impide desilusionarse con el fútbol.

En una amplia entrevista concedida el miércoles a la revista L'Equipe, el delantero de 26 años habló con franqueza sobre la presión a la que se enfrenta y la percepción de que los jugadores de élite no pueden mostrar vulnerabilidad.

“La complejidad es que a la gente le cuesta. Se supone que no debes mostrarlo", dijo Mbappé, cuando se le preguntó sobre ciclistas como el cuatro veces campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar, que ha reconocido momentos de angustia durante las competiciones. “Si lo hubiera dicho al principio, le habrían destrozado, pero cuando ganas, eres casi intocable. Si pierdes un partido y dices que estás cansado, la gente dice que es porque has jugado mal, aunque antes te sintieras así”.

El delantero del Real Madrid, autor de dos goles en las dos victorias en la fase de clasificación para el Mundial contra Ucrania e Islandia, afirmó que se exigía a sí mismo el máximo nivel.

“Nunca he querido aceptar el fracaso, así que no me importa que la gente me lo reproche. Soy muy duro conmigo mismo, más que la mayoría de la gente, así que estoy en paz con eso", afirmó.

Mbappé también destacó la delgada línea que separa la expectación pública de las emociones privadas.

“En casa, puedo decirlo, o cuando el contexto es el adecuado. Si gano el Mundial, vienes tres días después y me preguntas, puedo decirlo, pero ¿después de una derrota? La gente no lo aceptará", afirmó.

Y añadió: "Sinceramente, si no tuviera esta pasión, el fútbol me habría dado asco hace mucho tiempo”.

En la entrevista también se abordó su trayectoria profesional con Francia, el Paris Saint-Germain y ahora el Real Madrid, pero Mbappé insistió en que las batallas más duras suelen ser internas.

“No tienes derecho a perder, a equivocarte, pero también es por eso por lo que la gente te tiene en alta estima, porque lo aceptas todo, porque sigues siendo resistente y siempre quieres ganar", afirmó.

(Edición de Pritha Sarkar; editado en español por Tomás Cobos)