Mbappé dice que macron no influye en su carrera entre rumores de salida del psg

15 jun (Reuters) - Kylian Mbappé afirmó que el presidente francés Emmanuel Macron no influye en sus decisiones profesionales, al ser cuestionado el jueves sobre su futuro con el campeón de la Ligue 1.

Mbappé envió una carta al PSG afirmando que no tenía intención de ampliar su contrato, que expira en 2024, pero más tarde aclaró que no había pedido al club galo que le permitiera fichar por el Real Madrid, el gigante español.

Cuando se le vinculó con una salida del PSG en 2021, Macron le instó a quedarse en el equipo y seguir jugando en la primera división francesa. Los medios franceses reportaron esta semana que el presidente dijo que presionaría para que el futbolista permaneciera en su país.

"¿Qué influencia tiene el presidente? Sobre mi carrera hoy, en 2023, ninguna. Él quiere que me quede en París, mi objetivo es quedarme. Estamos en la misma onda", dijo Mbappé a la prensa antes del partido de clasificación para la Eurocopa que Francia disputará este viernes contra Gibraltar.

"¿Voy a dejar el PSG? Ya he respondido, he dicho que mi objetivo es quedarme en el PSG, es mi única opción en este momento. Estoy listo para volver cuando se reanude la pretemporada", indicó. "No pensé que una carta matara a nadie ni que hubiera ofendido a nadie", agregó.

El club de París se enfrenta al dilema de permitir que el ariete agote el último año de su contrato y no poder recuperar nada de los 180 millones de euros (196,94 millones de dólares) que gastó en 2017 para fichar al delantero del AS Mónaco.

Mbappé ha terminado como máximo goleador de la Ligue 1 en las últimas cinco temporadas. "Estoy acostumbrado desde muy joven. Pienso en el partido de mañana. Esa es mi única preocupación", afirmó.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, también apoyó a Mbappé, que fue nombrado capitán del equipo en marzo. "Hablamos de muchas cosas con Kylian, es el capitán del equipo... Está comprometido con el grupo", dijo Deschamps, quien aseguró que el delantero "no está más tenso" por la situación.

(1 dólar = 0,9140 euros) (Reporte de Rohith Nair en Bangalore; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

