Mbappé entra en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City

El delantero francés Kylian Mbappé forma parte de la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este miércoles al Manchester City en el Bernabéu en la Champions League, pese a tener el dedo anular de la mano izquierda fracturado y arrastrar molestias en una rodilla por un golpe.

El astro galo, que se sometió este miércoles a unas pruebas en la ciudad deportiva del club blanco, a las afueras de la capital española, sufrió problemas físicos el domingo durante la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo (2-0) en el Bernabéu.

El técnico Xabi Alonso entregó la lista de los jugadores que se medirán al conjunto inglés este miércoles, el mismo día del choque en lugar de hacerlo un día antes como se hace habitualmente.

Poco antes, Alonso revelará si Mbappé saldrá como titular o se quedará en el banquillo.

Mbappé está realizando un espectacular inicio de temporada, con 25 goles en 21 partidos en todas las competiciones.

También entró en la lista el argentino Franco Mastantuono, que se ha perdido el último mes y medio de competición por una pubalgia.

El Real Madrid cuenta con numerosas bajas por lesión: Eder Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

rsc/mcd