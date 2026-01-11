Mbappé es suplente y Yamal titular en la final de la Supercopa

El francés Kylian Mbappé, que ha padecido un esguince de rodilla, comenzará este domingo en el banquillo en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid y el Barcelona, en Yedá, Arabia Saudita, mientras que Lamine Yamal saldrá de titular.

El atacante galo, que lleva tres semanas sin jugar un partido oficial, se estrenó el sábado con sus compañeros tras aterrizar el viernes en Yedá, con el propósito de ayudar al equipo de Xabi Alonso, que se impuso el jueves al Atlético por 2-1 en la segunda semifinal.

Alonso da entrada en el once al defensa Dean Huijsen en lugar de Antonio Rudiger y al centrocampista turco Arda Güler.

Por su parte, Yamal regresa a la titularidad después de haberse quedado fuera del once por molestias estomacales el miércoles en la victoria de su equipo ante el Athletic (5-0).

El extremo español entró en el terreno de juego en el 72 de partido con el triunfo culé en el bolsillo.

Además, el atacante polaco Robert Lewandowski también reaparece en el once titular de Hansi Flick en detrimento de Ferran Torres.