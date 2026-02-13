Mbappé está disponible para jugar contra la Real Sociedad, afirma Arbeloa

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, que se perdió el entrenamiento colectivo del Real Madrid el jueves, finalmente está disponible para enfrentarse a la Real Sociedad en la Liga el sábado, declaró este viernes su técnico Álvaro Arbeloa.

"Kylian está bien, se ha entrenado con el grupo y está disponible para jugar mañana", dijo Arbeloa a la prensa.

Máximo goleador de la Liga y de la Liga de Campeones, Mbappé tenía molestias en la rodilla izquierda, según la prensa española.

La estrella de los Bleus, goleador en serie de la Casa Blanca con 38 dianas en 31 partidos en todas las competiciones este curso, había acelerado su regreso a los terrenos de juego para ayudar a su equipo tras un esguince en la misma rodilla a finales de 2025.

El Real Madrid (2º, con 57 puntos) tendrá la oportunidad de apoderarse provisionalmente del primer puesto del campeonato por delante del FC Barcelona (1º con 58 puntos) en caso de éxito el sábado contra la Real Sociedad (8º, 31 puntos).

El Barcelona juega el lunes en la cancha del Girona.