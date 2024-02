Pese a que cada vez son más intensos los rumores que sitúan a Kylian Mbappé en el Real Madrid la próxima temporada, la estrella del París SG no ha desvelado aún su futuro, aunque libre de contrato en junio, puede anunciar su marcha cuando lo desee.

Su silencio sobre el tema desde hace semanas no cambia nada a la situación de Mbappé: su contrato con el PSG acaba el 30 de junio y nunca ha ocultado su atracción por el Real Madrid, el equipo de su ídolo Zinedine Zidane y el club que parece mejor armado para ofrecer al campeón del mundo francés la Liga de Campeones que le falta en su palmarés.

El sábado, el diario Le Parisien y la cadena deportiva ESPN informaron que el delantero ya ha tomado la decisión de fichar por el Real Madrid, aunque sin precisar sus fuentes.

Una situación que puede recordar a la del verano de 2022, cuando muchos medios daban por hecho el pase de Mbappé al Real Madrid... antes de renovar por dos años su contrato con el PSG.

En 2023 también se dio este fichaje como hecho por buena parte de la prensa francesa. "MENTIRAS...", respondió el interesado a través de la red social X (antes Twitter).

Mbappé siempre dejó claro que él era el único dueño de su destino y que sólo él decidiría qué hacer y cuándo anunciarlo.

La última vez que habló fue el 3 de enero tras el Trofeo de Campeones (Supercopa) contra Toulouse (2-0): "No he tomado mi decisión, no he elegido aún. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes queden protegidas. Lo anunciaré cuando tome mi decisión", prometió.

Contactado por la AFP este fin de semana, el entorno del futbolista no ha querido comentar los nuevos rumores.

Según una fuente cercana al PSG, no hay "ninguna evolución" en el caso y Mbappé "no ha informado al club de ninguna decisión", cuando existe un pacto por el que el jugador informará primero al presidente del club francés Nasser al-Khelaifi antes de hacer pública su decisión.

- La eliminatoria contra la Real Sociedad -

El jueves pasado en conferencia de prensa, antes del desplazamiento a Estrasburgo (victoria por 2-1), el entrenador del PSG Luis enrique respondió de manera muy escueta que Mbappé no ha informado al club de su decisión.

La única certeza es que el N.7 aún no ha firmado con nadie, aseguró el sábado a la AFP una fuente cercana al caso, explicando que estaba negociando con el Real Madrid, sobre todo los emolumentos del jugador.

Después de marcar cerca de 30 goles desde el inicio de la temporada, contando todas las competiciones, Mbappé ha demostrando de nuevo que pesa más en el juego del equipo que ningún otro jugador, pero en el club una eventual marcha de su estrella ya no provoca pánico, ya que sus dirigentes sí han previsto esta vez un futuro sin el 7.

Desde el punto de vista económico, el delantero renunció a una parte de las primas previstas en su contrato, por un monto de unos 70 millones de euros, acordadas con el club pese a haber sido apartado de la plantilla, según una fuente cercana a las negociaciones. El club se ha cubierto financieramente en caso de pérdida del delantero.

Para lograr que se quede, los dirigentes parisinos no piensan ofrecerle un aumento significativo con respecto a su sueldo actual, ya colosal, estimado en unos 70 millones de euros anuales (76 millones de dólares), sin contar la prima por renovar. Y en el club piensan que liberarse del sueldo de su estrella abriría nuevas perspectivas de inversión.

No obstante, conservar a una gran estrella mundial, tras la marcha de Messi y Neymar, sigue siendo la prioridad numero 1 del PSG y para convencer a Mbappé de seguir el club piensa en insistir con el modelo iniciado el pasado verano, con menos estrellas y con un equipo más solidario, con jugadores más cercanos a Mbappé como sus compañeros en los 'Bleus' como Ousmane Dembélé o Randal Kolo Muani.

Otros aspectos deportivos podrían tener también su importancia. Tras rozar la eliminación en la fase de grupos, el PSG afronta el 14 de febrero y el 5 de marzo la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra la Real Sociedad.

Tras esta eliminatoria, dependiendo del resultado, Mbappé podría anunciar su futuro.

Por parte del Real Madrid, la prensa española asegura que el club blanco considera cada vez más posible alinear un tridente ofensivo con Mbappé-Vinicius-Bellingham, con el inglés como director de orquesta, lo que dejaría al brasileño Rodrygo en el banco... porque a diferencia de ocasiones anteriores, cuando Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema copaban los puestos de la delantera madridista, el francés sí tendría ahora un hueco.

"Sin comentarios", se limitó a decir un portavoz del Real Madrid cuando fue cuestionado por la AFP este domingo por las últimas informaciones de Mbappé.

