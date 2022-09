Mbappé niega problemas con Paul Pogba pese al embrollo familiar del juventino

Kylian Mbappé negó este lunes que su relación con su compañero Paul Pogba se haya deteriorado tras el embrollo familiar en el que se ha visto implicado el jugador de la Juventus, víctima de una extorsión por parte de uno de sus hermanos, con el delantero del París SG como víctima colateral.

"Prefiero confiar en la palabra de un compañero", explicó Mbappé, que aseguró que Pogba le telefoneó "y me dio su versión de los hechos", durante la conferencia de prensa previa al debut del PSG en liga de Campeones.

Hace unos días, Pogba denunció "amenazas" e "intentos de extorsión en banda organizada", después que su hermano mayor Mathias Pogba, de 32 años, prometiera en un video difundido en las redes sociales "grandes revelaciones" sobre su hermano de 29 años.

El mediocampista declaró a los investigadores que fue víctima de una trampa de unos amigos de la infancia y dos encapuchados armados, que le reprochaban no haberles ayudado económicamente. Se le exigió una suma de 13 millones de euros (12,9 millones de dólares) y Pogba afirmó haber pagado unos 100.000 euros (99.750 dólares).

Entre los extorsionadores, Paul habría declarado haber reconocido a su hermano Mathias.

En este caso, el nombre de la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé también aparece.

Su compañero de selección explicó a los investigadores que los chantajistas querían desacreditarlo con la difusión de mensajes en los que habría pedido a un hechicero que lanzara un maleficio al delantero del PSG, algo que desmiente.

"Es su palabra contra la de su hermano (Mathias), voy a confiar en su palabras, por el bien de la selección de Francia", añadió Mbappé.

"Voy a ver qué pasa, pero estoy bastante desconectado de esto", insistió.

Preguntado si este caso puede afectar a su relación con Pogba, Mbappé respondió: "No. A día de hoy, prefiero confiar en la palabra de un compañero, que me ha telefoneado y me ha dado su versión de los hechos".

kn-eba/lh/mcd