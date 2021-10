Mbappé no descarta seguir en el psg, aclara las cosas con neymar

PARÍS, 5 oct (Reuters) - El delantero francés Kylian Mbappé no aclaró el martes si dejaría el Paris St Germain cuando expire su contrato al final de la temporada.

El jugador de 22 años le dijo al club de la Ligue 1 que quería ser transferido al Real Madrid durante el mercado de pases del verano boreal, pero el PSG rechazó las ofertas del club español.

Cuando se le preguntó si se iría el próximo verano, Mbappé dijo al diario deportivo francés L'Equipe: "He estado en el fútbol el tiempo suficiente para saber que la verdad de ayer no es necesariamente la de hoy, ni la de mañana. Si me hubiesen dicho que Messi iba a jugar en el PSG, no lo hubiera creído, así que nunca se sabe lo que va a pasar".

Mbappé, Lionel Messi y Neymar forman lo que se ha considerado como el trío de ataque más fascinante en el fútbol de clubes, pero han tenido problemas para consolidarse, por lo que el francés ha mostrado su frustración con el brasileño.

Se escuchó a Mbappé decir "este vago, nunca me pasa el balón" en un partido de la Ligue 1 contra Montpellier el mes pasado.

"Sí, sí, dije eso. Ahora, estas son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Simplemente no es algo permanente. Por eso, inmediatamente después, viendo lo grande que volvió el tema, lo hablé con él", dijo Mbappé.

"Hemos tenido muchos intercambios así en el pasado y seguiremos haciéndolo, porque queremos ganar, pero no debería haber resentimientos. No hay resentimiento en absoluto porque respeto al jugador, al hombre y admiramo lo que él es", agregó.

Mbappé ahora quiere concentrarse en el fútbol.

"En este momento, mi futuro no es mi prioridad", dijo. "Ya desperdicié mucha energía este verano y fue agotador".

Mbappé está con la selección de Francia de cara a la Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA esta semana, donde enfrentará a Bélgica en semifinales el jueves, y espera dejar atrás su decepción en la Eurocopa 2020.

Su error en la tanda de penales contra Suiza resultó en la eliminación de los campeones del mundo en los octavos de final y Mbappé enfrentó duras críticas en Francia e insultos racistas.

"Lo que me sorprendió, una vez más, fue que me llamaran mono por un penal", dijo. "Por eso quería apoyo, no porque lancé mi penal a la izquierda y (Yann) Sommer lo detuvo. Esa es mi culpa". (Reporte de Julien Pretot; Editado en Español por Ricardo Figueroa)