"Mbappé no necesita correr 11 km por partido", dice Deschamps

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, dijo este martes que no espera del capitán Kylian Mbappé que corra "un mínimo de 11 kilómetros por partido".

Durante un evento periodístico en Laval, Francia, el DT galo fue preguntado si la estrella del Real Madrid es el único que no corre con los Bleus, a lo que Deschamps respondió con ironía: "Es el caso para el arquero".

"Ese es su análisis, yo considero que no es así, aunque algunos pueden correr menos que otros. Si quieres que haga un mínimo de 11 kilómetros por partido, no insistas, no los hará", añadió el seleccionador.

Mbappé, de 27 años, realiza "muchas más carreras a alta intensidad", precisó el adjunto de Deschamps, Guy Stéphan.

"Kylian te puede gustar, te puede no gustar, pero los jóvenes lo adoran", apuntó el seleccionador. "Les puedo asegurar que en el funcionamiento de la selección se porta como un capitán".