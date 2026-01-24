Mbappé no perdona en Villarreal y el Real Madrid tutea al Barcelona

Abonado a la efectividad de Kylian Mbappé, el Real Madrid (1º) ganó 2-0 en la cancha del Villarreal (3º), este sábado en la 21ª jornada de la Liga, para situarse con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona (2º), que juega el domingo ante el colista Oviedo.

Tras la goleada 6-1 en Champions ante el Mónaco, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa ofreció una copia menos brillante pero lo suficientemente sólida para imponerse a un Villarreal notable en la Liga pero decepcionante en la gran competición europea: 35º de 36 equipos antes de la última jornada.

Decidió el duelo una combinación en el minuto 47 entre Vinícius y un letal Mbappé. En el tiempo de descuento, el astro francés completó su doblete de penal (90+4').

- Memorias de África -

Antes de comenzar, los jugadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del grave accidente del pasado domingo entre dos trenes en Adamuz (sur de España).

Y hubo también un homenaje al senegalés Pape Gueye, héroe de la controvertida final de la Copa de África, también el pasado domingo, al marcar el gol decisivo en la prórroga ante Marruecos (1-0).

Las cámaras dividieron su atención entre el sonriente centrocampista y el banquillo del Real Madrid, donde Brahim Díaz, que falló a lo Panenka el penal que prácticamente daba el título a Marruecos, salvaba como podía la papeleta.

Ya con el balón en juego Gueye estuvo cerca de rememorar su golazo en Rabat con un cañón desde fuera del área que lamió el poste de Thibaut Courtois justo antes del descanso (45+2').

- Se rompe Foyth -

Antes, tras algunas ocasiones sin demasiado picante del Real Madrid, el partido se enfrió de golpe tras 20 minutos cuando el defensa argentino del Villarreal Juan Foyth se tiró al suelo por una lesión en la pierna izquierda.

Salió sin poder apoyar la pierna y su compañero en la Albiceleste y rival este sábado Franco Mastantuono le consoló con un beso.

En una primera valoración, el club amarillo anunció una lesión en el tendón de Aquiles, sin ofrecer más detalles, lo que le comprometería lo que resta de temporada.

Antes y después de la lesión, la misma dinámica, el Real Madrid llevaba la iniciativa y arrinconaba al Villarreal con una presión agresiva y bien organizada.

Entre sus mejores ocasiones, un disparo muy centrado de Mbappé (26') y otro ligeramente desviado de Vinícius tras robar el balón en la frontal del área (40').

- Sociedad letal -

Nada más comenzar la segunda parte las dos estrellas se pusieron de acuerdo. Vinícius rompió por la izquierda y su centro lo aprovechó con olfato Mbappé tras un rechace.

Inferior, el Villarreal casi no llegaba al área blanco pero a la hora de juego se encontró con una bola para empatar en una falta lateral que sacó Dani Parejo y remató alto, sin oposición, el capitán amarillo Gerard Moreno.

Ya en la prolongación, una arrancada de Mbappé terminó en penalti. El 10 se encargó de marcarlo con un lustroso Panenka. Y abrazo cómplice con Brahim.

Fue el 21º gol en 21 jornadas del mejor artillero del fútbol español, también máximo realizador de la Liga de Campeones con 11 dianas en siete jornadas, para 34 este curso contando todas las competiciones.

En los otros partidos del día, el Sevilla (11º) ganó 2-1 al Athletic (12º), el Valencia (14º) se impuso 3-2 al Espanyol (5º) y Osasuna (8º) venció 3-1 al Rayo Vallecano (15º).