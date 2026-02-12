Mbappé no se entrena y es duda contra la Real Sociedad

El delantero francés Kylian Mbappé no se ejercitó este jueves con el grupo, lo que ha generado dudas sobre su participación el sábado en LaLiga ante la Real Sociedad.

El astro galo "trabajó en el interior de las instalaciones", se limitó a señalar el club blanco en un comunicado sobre el entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

"Estamos esperando a ver si entrena mañana (viernes)", aseguraron fuentes del club a la AFP.

Según la prensa española, su ausencia se debe a unas molestias en la pierna izquierda a consecuencia de un esguince que sufrió en diciembre.

Su baja constituiría un revés para Álvaro Arbeloa, ya que el atacante es el máximo goleador del equipo, con 23 goles en 22 encuentros en LaLiga y 38 tantos en 31 partidos.

La entidad madridista también reveló que Raúl Ausencia no pudo entrenarse por "un proceso gripal". Tampoco estuvieron por lesión el inglés Jude Bellingham y los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao.