Mbappé pide la expulsión de Prestianni por un supuesto insulto racista a Vinicius

LISBOA, 18 feb (Reuters) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé dijo que Gianluca Prestianni, del Benfica, debería ser sancionado con la expulsión de la Liga ‌de Campeones después de que ‌el ⁠argentino fuera acusado de proferir un insulto racista contra Vinícius Jr. durante la victoria por 1-0 del equipo español en el partido de ida de la eliminatoria disputado el martes.

Prestianni ​negó la acusación ⁠y ⁠afirmó que el brasileño le había entendido mal.

El incidente se produjo poco después de que Vinícius adelantara al Real ​Madrid a los cinco minutos de la segunda parte en Lisboa.

Las imágenes de televisión mostraron al ‌extremo argentino cubriéndose la boca con la camiseta antes de ​hacer un comentario que Vinícius y sus compañeros ​de equipo interpretaron como un insulto racista contra el jugador de 25 años, lo que llevó al árbitro François Letexier a detener el partido durante 11 minutos tras activar los protocolos antirracismo de la FIFA. Las imágenes parecían mostrar a un indignado Mbappé llamando a Prestianni "puto racista" a la cara.

El ambiente se volvió hostil tras la reanudación del partido, con ​Vinícius y Mbappé siendo abucheados por la afición local cada vez que tocaban el balón. A pesar del aumento de la tensión, los jugadores pudieron ⁠terminar el partido sin más interrupciones.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree ‌haber escuchado", escribió Prestianni en su cuenta de Instagram.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

Mbappé dijo a los periodistas que había oído a Prestianni dirigir el mismo comentario racista a Vinícius varias veces, una acusación que también formuló el centrocampista francés del Real Madrid.

Mbappé dijo que estaba dispuesto a abandonar el campo, pero que Vinícius le convenció para que siguiera jugando.

"Este jugador (Prestianni) para mí no merece jugar ‌más la Champions", dijo Mbappé a los periodistas.

"Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes porque si dejamos ⁠pasar este tipo de cosas, pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada".

Cuando ‌se le preguntó si Prestianni se había disculpado, Mbappé se rio.

"Por supuesto que no", respondió.

"LOS ⁠RACISTAS SON, ANTE TODO, COBARDES"

Vinícius publicó más tarde un comunicado en ⁠las redes sociales en el que expresaba su frustración.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otras personas que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que ha ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni ‌en la de mi familia", escribió Vinícius.

El brasileño ​ha sufrido repetidos racistas en España, con 18 denuncias presentadas contra comportamientos racistas dirigidos a Vinícius desde 2022.

El Real Madrid y el Benfica se enfrentarán de nuevo en el partido de vuelta el próximo miércoles en el Bernabéu.