Mbappé pide "más tiempo de recuperación" en el calendario del fútbol

La estrella francesa Kylian Mbappé está de acuerdo con jugar muchos partidos pero pidió este jueves que haya "más tiempo de recuperación", con vacaciones y descanso, para que los futbolistas puedan rendir a su máximo nivel.

"No es una cuestión únicamente de número de partidos, es más una cuestión de recuperación. Es necesario que haya un poco más de descanso, vacaciones para regenerar el cuerpo y poder digerir esta carga de partidos", dijo el capitán de los Bleus y astro del Real Madrid en la víspera de jugar con su selección contra Ucrania en Breslavia (Polonia), en el inicio de su grupo clasificatorio al Mundial 2026.

"¿Si jugamos mucho? En eso mi opinión ha evolucionado. Lo pensaba y ya no lo pienso porque puedo entender a la gente sentada en su sofá diciendo que ganamos mucho dinero y que por eso tenemos que jugar", explicó.

Sobre la cuestión de la falta de tiempo de recuperación física, Mbappé puso de ejemplo lo ocurrido recientemente con el Mundial de Clubes de la FIFA, que terminó a mediados de julio.

"Estábamos en cuartos de final y veía que había ya equipos disputando partidos amistosos (de pretemporada), ellos habían comenzado la campaña 2025-2026 y nosotros estábamos todavía en la 2024-2025", dijo.

Por ello el exgoleador del PSG y del Mónaco estimó que la sobrecarga de partidos no favorece el espectáculo.

"No recuerdo haber visto un jugador de los mejores de la historia que disputara 60 partidos (en la misma temporada) a su mejor nivel", estimó.

Mbappé cree que por ahora este debate es "un diálogo de sordos".

"Nosotros damos las explicaciones, pero el boomerang que nos llega es que como ganamos mucho dinero, a jugar", lamentó.

