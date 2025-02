Mbappé puede alcanzar el nivel de cristiano ronaldo, según ancelotti

MADRID, 20 feb (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se deshizo en elogios hacia su delantero Kylian Mbappé después de que anotara un triplete en la victoria por 3-1 sobre el Manchester City el miércoles, que llevó al campeón de la Liga de Campeones a los octavos de final.

Ancelotti dijo que Mbappé tiene el potencial para alcanzar el mismo nivel que Cristiano Ronaldo, que es el máximo goleador histórico del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos con los 15 veces ganadores de la Liga de Campeones. "Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo, pero tiene que trabajar porque Cristiano Ronaldo puso el listón muy alto", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Por la calidad y la ilusión que tiene puede alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo, pero no va a ser tan sencillo para él. Tiene que trabajar", añadió.

Mbappé, que marcó 256 goles en 308 partidos durante seis años en el París Saint Germain, dijo que no le importaba ser el máximo goleador si eso no conducía a la conquista de títulos. "Lo más importante es ganar títulos. He marcado goles en mi carrera, pero no he ganado muchos títulos", dijo Mbappé a la prensa. "Tengo confianza máxima en mí. Si puedo meter 50 goles, genial, y si puedo meter más mejor. Pero para mí lo más importante es ser jugador del Real Madrid, más que un Balón de Oro", añadió.

PRÓXIMOS RIVALES Ancelotti lamentó que su equipo tuviera que pasar por el sufrimiento de la eliminatoria, pero dijo que la culpa era suya tras un lento inicio de campaña que les hizo acabar fuera de los ocho primeros en la fase de liga de la competición europea.

El defensor del título se enfrentará al Bayer Leverkusen o al Atlético de Madrid, según el sorteo del viernes, en busca de su 16º título, todo un récord. "Hemos llegado a octavos de final con diez partidos y son demasiados. Ahora entramos en un periodo más complicado que es Liga, semifinales de Copa del Rey y octavos de final de Champions League", dijo Ancelotti. "No hay manera de parar. A nivel emocional esta eliminatoria nos ha venido bien". Mbappé dijo que preferiría jugar contra el rival local, el Atlético, en la siguiente ronda. "Atlético y Bayer Leverkusen son dos grandes equipos y muy complicados. Para mí es mejor que nos toque el Atlético porque así no viajamos. Los dos serán difíciles, pero el Atlético sería difícil sin viajar." (Reporte de Fernando Kallas, edición de Ed Osmond; editado en español por Tomás Cobos)