Mbappé recordó a las víctimas de los atentados de París en 2015

El capitán de la selección francesa de fútbol Kylian Mbappé recordó a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, este miércoles en rueda de prensa, en la víspera del duelo ante Ucrania en el Parque de los Príncipes, en el que se les rendirá homenaje.

"Todo el mundo sabe lo especial que es el día de mañana. No en el buen sentido de la palabra. Por eso queríamos tener un pensamiento para todas las personas que han perdido a sus seres queridos, que han podido ser afectadas, heridas, ya sea mental o físicamente", dijo el delantero.

"Mañana intentaremos rendir homenaje a todas estas personas, ya sea durante el día, durante el partido, intentando poner una sonrisa en el rostro de las personas que vendrán al estadio, aunque sabemos que no es un día alegre", añadió en conferencia de prensa.

Francia se enfrenta a Ucrania el jueves en el Parque de los Príncipes (19.45 GMT) en un partido en el que puede sellar su clasificación al Mundial 2026.

"Queremos hacer entender a los franceses que, a pesar de que se juegue una clasificación para la Copa del Mundo, hay cosas mucho más importantes. Y la conmemoración de este día, que lamentablemente es histórico, forma parte de ello. Y no estamos desconectados de eso", continuó el futbolista del Real Madrid.

El seleccionador Didier Deschamps indicó haber insistido a sus jugadores sobre la importancia de la cita deportiva, reconociendo tener "un poco de dificultad para expresarse sobre ello por contención, deber de memoria y apoyo y compasión para estas familias que han sufrido y han perdido seres queridos".

Una jornada de homenajes a las víctimas se organiza el jueves en París y en el Estadio de Francia en Saint-Denis (afueras de París), diez años después de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, que marcaron profundamente al país y dejaron 132 muertos y más de 350 heridos.

Antes del inicio del partido Francia-Ucrania se guardará un minuto de silencio en el Parque de los Príncipes y se desplegará una lona con la mención "Football for Peace" en el círculo central.

