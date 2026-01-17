Mbappé regresa al once inicial del Real Madrid ante el Levante

La estrella del Real Madrid Kylian Mbappé que acaba de salir de una lesión en la rodilla izquierda, vuelve este sábado (13h00 GMT) al once inicial ante el Levante en el Bernabéu, en la vigésima jornada de LaLiga.

Álvaro Arbeloa, que sustituyó el pasado lunes a Xabi Alonso en el banquillo blanco y se estrena ante su público tras el fracaso en Copa del miércoles -eliminación en Copa 3-2 ante el Albacete, de segunda división-, introducirá a varios pesos pesados en su primera alineación en el campeonato español.

Además de la estrella gala, el técnico da entrada a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni.

De esta manera, Arbeloa sale con todo después del batacazo de su equipo en su debut copero ante el Albacete, que eliminó a los madridistas en octavos de final y tres días después de perder la final de la Supercopa ante el Barcelona (3-2).

- Equipo titular del Real Madrid:

Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Gonzalo, Mbappé y Vinicius.

rsc/pm