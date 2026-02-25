Mbappé se perderá la eliminatoria de Champions del Real Madrid contra el Benfica por lesión

25 feb (Reuters) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé se perderá el partido de ‌vuelta de la ‌eliminatoria ⁠de la Liga de Campeones contra el Benfica debido a una lesión en la rodilla, ​y el ⁠club español ⁠no lo ha incluido en la convocatoria para el partido ​del miércoles.

Mbappé ha estado recuperándose de una lesión de ‌rodilla que le hizo perderse partidos ​en diciembre y enero, ​y tampoco jugó en el partido de LaLiga contra la Real Sociedad a principios de este mes.

El delantero francés de 27 años es el máximo goleador del club esta temporada con 38 goles, ​23 de ellos en LaLiga y 13 en la Liga de Campeones.

El Madrid ⁠solo incluyó a Vinícius Jr, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono, ‌de 18 años, como delanteros para el partido en el Santiago Bernabéu.

El club blanco gan por 1-0 en el global tras el gol de Vinícius en la segunda parte del partido de ida, que se vio empañado por una polémica en ‌la que involucrado el brasileño, quien denunció que Gianluca Prestianni, del Benfica, ⁠le había dirigido un insulto racista.

La UEFA suspendió provisionalmente ‌a Prestianni por un partido, pero el extremo ⁠argentino viajó con el equipo después de ⁠que el Benfica apelara la suspensión.

El centrocampista Jude Bellingham sigue sin estar disponible debido a una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, mientras que el delantero Rodrygo ‌cumple una sanción de dos ​partidos por insultar a un árbitro en la derrota por 4-2 ante el Benfica durante la fase de grupos. (Reporte de Rohith Nair en Bangalore; edición ‌de Clare Fallon; editado en español por Tomás Cobos)