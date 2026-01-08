Mbappé se unirá al Real Madrid para la final de la Supercopa, dice Xabi Alonso

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, dijo este jueves que el astro francés Kylian Mbappé se unirá a la delegación madridista que disputará la final del domingo contra el FC Barcelona en Arabia Saudita.

Las declaraciones del timonel blanco fueron dadas después de que su equipo venciera 2-1 al Atlético de Madrid en la semifinal del torneo este jueves en Yedá.

"Mbappé viajará mañana (viernes), y el partido será diferente al de esta noche. Se encuentra mucho mejor, hoy se ha entrenado y sus sensaciones son buenas", afirmó el orientador en rueda de prensa.

"Tendrá las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás jugadores que forman parte del grupo", agregó.

El técnico vasco había asegurado la víspera que Mbappé, con un golpe en la rodilla izquierda y ausente del grupo oficial anunciado por el club para disputar la Supercopa, llegaba justo para ocupar su lugar en la semifinal ganada este jueves contra el Atlético.

El capitán de los Bleus podría entrar en juego en función del desarrollo del partido, como hizo la temporada pasada en la final de la Copa del Rey, perdida en la prórroga ante el Barça por 3-2.

Mbappé es el goleador esta temporada del gigante español con 18 goles en liga y nueve en la Liga de Campeones de Europa.