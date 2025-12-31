Mbappé sufre lesión de rodilla y podría ser baja para el Real Madrid en la Supercopa de España

31 dic (Reuters) - El Real Madrid informó el miércoles que su delantero francés Kylian Mbappé sufrió una lesión de rodilla que podría tenerle tres semanas de baja, por lo que se perdería la Supercopa de España

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda", dijo el club en un comunicado

De acuerdo a la prensa local, la lesión le impedirá jugar la Supercopa, que se disputará del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita

El atacante francés marcó 59 goles en todas las competencias con el equipo "merengue" en 2025

(Reporte de Javier Leira, editado por Carlos Serrano)