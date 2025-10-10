Mbappé tiene un dolor "bastante importante" en el tobillo derecho, dice Deschamps

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, que salió en el minuto 82 de la victoria de este viernes contra Azerbaiyán (3-0) tras recibir un golpe en el tobillo derecho, sintió "un dolor bastante importante", explicó su seleccionador Didier Deschamps.

"Tiene un tobillo sensible y recibió un golpe en el mismo lugar. Prefirió salir, el dolor era bastante importante", declaró Deschamps al término de la victoria de los Bleus en el Parque de los Príncipes en las clasificatorias para el Mundial de 2026.

Mbappé, de 26 años, llegó a la concentración del equipo de Francia después de haber sufrido un golpe en ese mismo tobillo derecho con el Real Madrid.

Antes de retirarse, el atacante destacó con un gol excepcional, su 53º tanto en 93 selecciones, y una asistencia para Adrien Rabiot.

"Está en plena posesión de sus facultades. Tiene piernas de fuego en cuanto toca el balón con sus aceleraciones. Es el líder, el capitán. Ya estaba en este estado de ánimo en septiembre. Lleva al grupo hacia arriba", añadió Deschamps.

kn/bm/raa/