Mbappé vuelve a marcar en Getafe y pone líder al Real Madrid

GETAFE, España, 20 oct (Reuters) -

El Real Madrid consiguió una victoria por 1-0 en Getafe el domingo y volvió a la cima de la clasificación en un partido en el que los locales terminaron con nueve hombres y en el que Kylian Mbappé continuó con su impresionante racha goleadora al anotar su décimo gol en nueve partidos de LaLiga.

El Madrid tuvo dificultades para encontrar la manera de superar a un Getafe obstinado hasta que Allan Nyom fue expulsado a 13 minutos del final, un minuto después de salir del banquillo, y Mbappé marcó tres minutos más tarde.

Alex Sancris fue expulsado por doble amonestación antes del final.

El Real Madrid suma 24 puntos, dos más que el Barcelona, y los dos equipos se enfrentarán en el clásico del próximo domingo. El Getafe es duodécimo con 11 puntos.

"Estamos muy contentos de cómo está Kylian", dijo a la prensa el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

"Está siendo decisivo por sus goles y su participación. Los goles te dan los puntos, pero necesitamos a todos porque hay muchas cosas por detrás".

Alonso continuó con su costumbre de rotar el equipo titular, dejando en el banquillo tanto a Vinícius Jr como a Arda Güler, mientras que concedió a Jude Bellingham y Rodrygo inusuales titularidades.

El partido comenzó con ambos conjuntos parados durante 15 segundos, como parte de una protesta organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles por la decisión de LaLiga de jugar el partido de diciembre entre el Villarreal y el Barcelona en Estados Unidos. (Información de Trevor Stynes; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)